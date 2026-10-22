Украина исчерпала натовские технологии в военной инженерии

За окраинами Юльевки и Червоного Яра кучно взрываются "пакеты" Градов. Оба поселка были освобождены днем раньше. А сегодня группировки "Восток" и "Днепр" начали новую волну артиллерийских атак. Вся огневая мощь батарей и дивизионов сосредоточена на лесных массивах, поблизости. Там, где наша разведка засекла линию блиндажей.

Подавление этих укреплений сегодня – задача номер один. Их ликвидация откроет дорогу российским войскам. Навстречу друг другу. То есть одновременно из Юльевки и Червоного яра. И этот маневр грозит сплошным окружением не одной сотне националистов. Южнее, внутри котла, могут оказаться как минимум 6 населенных пунктов. А вместе с ними и главная цитадель ВСУ в Запорожье – город Орехов.

Кстати, трасса, по которой этот укрепрайон привозили боеприпасы и продовольствие, с потерей Червоного Яра оказалась полностью перерезана. Как и расположенные вдоль дороги опорные пункты. Их захват оказался для бандеровцев полной неожиданностью.

Наступление на Орехов с севера - это не сплошной фронт, который российские войска отодвигают словно каток. Это целая серия пластичных и гибких операций, позволяющих действовать внезапно. Там, где ВСУ появления штурмовиков ожидают меньше всего.

Результаты - это ликвидация целого отделения ВСУ. Вокруг блиндажей - разбросанные в панике пулеметы, боеприпасы, каски и бронежилеты. Видно, что огневые точки выкопаны наспех и никак не оборудованы. Убитых - кого бросили в траншеях, кого просто закидали лапником. А вот в этом националисте опознали майора ВСУ. Его так и нашли, лежащим в грязи. Сопротивление противника все чаще - хаотичное и неуправляемое.

Наши бойцы рассказывают – противник, похоже, исчерпал натовские технологии в военной инженерии. Оборона становится все примитивнее. Зачастую вся фортификация - это просто километры колючей проволоки и такие же бесхитростные минные поля.

Сегодня самые ожесточенные бои идут не только в самом Орехове. Но и его ближайшем пригороде – селе Преображенка. Это "пятачок", от которого зависит судьба всего гарнизона ВСУ в укрепрайоне. Противник удерживает его с трудом. Перспектив у националистов никаких. Обороняться и дальше – значит попасть в котел наподобие Резниковского. Отступать – значит быть уничтоженным огнем российских беспилотников.