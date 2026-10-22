Собянин: Отреставрирован памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя

В Москве отреставрировали памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Именно на Русаковской улице 95 лет назад началось строительство столичного метрополитена. В ходе работ на фасаде отреставрировали памятную доску, знаковый объект облицевали гранитом и композитными материалами, сохранили архитектурные особенности.

Мэр отметил: это дань уважения первым метростроителям, которые работали в сложнейших условиях. Важно было сохранить исторический облик объекта и подчеркнуть преемственность поколений.