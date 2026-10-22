В центре Москвы стартовал юбилейный съезд Союза театральных деятелей России

Юбилейный 30-й съезд Союза театральных деятелей России открылся сегодня в Москве на Страстном бульваре. Мастерам сцены со всей страны предстоит утвердить новую редакцию устава, избрать председателя и секретариат, подвести итоги работы СТД за последние пять лет и наметить планы на будущее.

В этом году Союз отмечает знаменательную дату - 150 лет. В 1876-м было основано "Общество взаимного вспоможения русских артистов". Среди учредителей, помимо выдающихся деятелей театра, были писатель Тургенев и живописец Верещагин.

На 2026-й год намечено проведение более двух тысяч праздничных мероприятий. Сегодня вечером торжественное собрание и концерт пройдут на исторической сцене Большого театра.