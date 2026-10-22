В Китае показали робота-телохранителя, владеющего кунг-фу

Владеет кунг-фу, навыками паркура и может спасать людей. Китайская компания представила гуманоидного робота-телохранителя. На видео, опубликованном разработчиками, новая модель с лёгкостью перепрыгивает через машины, делает сальто и мгновенно спускается с высоких сооружений. А ещё готова прийти на помощь человеку в случае ограбления, автомобильной аварии и в других опасных ситуациях.

Однако в соцсетях кадры вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то выражает восторг, но большинство обеспокоено тем, что человечеству теперь требуется защита от самих роботов. Ведь встаёт вопрос: а в каких ещё целях могут задействовать подобные модели? И где гарантия безопасности для окружающих.