Состояние больной раком Алены Савкиной из "Дома-2" резко ухудшилось

Звезда "Дома-2" Алена Савкина рассказала, что два месяца борется с раком. Болезнь у девушки обнаружили в запущенной, четвертой стадии.
Рапунцель-младшая долго не решалась сообщить о своей беде, но после признания Алена стала более откровенной с поклонниками в соцсети. Она даже опубликовала фото и видео из онкоцентра, показав, как рак изменил ее внешность. Савкиной пришлось расстаться с роскошными волосами.
В понедельник, 19 октября, 29-летнюю Алену выписали из больницы, она вернулась к детям. Однако не прошло и трех дней, как Рапунцель стало хуже. Савкину госпитализировали.
"Я снова в больнице. Моя температура 39, а на КТ подтвержденная пневмония. Сбивать температуру мне нельзя. Будут делать бронхоскопию", — завила выпускница "Дома-2".
Алена очень тяжело реагирует на лечение. Многодетная мама не может справиться с эмоциями. "Плакала, потому что побыла дома так мало. И снова впереди недели капельниц, уколов, анализов, ожиданий, приемов, исследований", — поделилась Савкина на своей странице в соцсети, добавив к посту фото, на котором изображена на больничной койке с капельницей в руке.
Ранее Рапунцель рассказала, как у нее обнаружили болезнь. По словам многодетной мамы, она жила обычной жизнью: три раза в неделю занималась в спортзале, воспитывала детей и чувствовала себя здоровой. Единственное, что ее беспокоило, — сухой, иногда лающий кашель. Он появился в начале июня. Но тогда дети Алены болели, и она подумала, что заразилась от малышей.
"Но ничего не проходило. Прошло две недели, потом еще время. Я пошла в поликлинику. Анализы крови хорошие, без признаков инфекции. Рентген чистый, легкие чистые, ЛОР ничего не нашел, гастроскопия чистая. Сказали — идите домой, всё пройдет", — поделилась Рапунцель.
Выпускницу "Дома-2" не покидало ощущение тревоги. Она решила обратиться в платную клинику. Там терапевт заверил многодетную маму, что ничего страшного не видит, но предложил сделать КТ легких для спокойствия.
"Я согласилась. Спустилась на первый этаж, сделала обследование и, не дождавшись заключения, уехала. Врач сказал: "Лучше не уезжайте, дождитесь", но я не придала значения. Через полтора часа открыла почту. В заключении было много непонятных слов, но два я увидела сразу: "солидная опухоль" и "консультация онколога". Всё остановилось", — поделилась Рапунцель.