Состояние больной раком Алены Савкиной из "Дома-2" резко ухудшилось

Звезда "Дома-2" Алена Савкина рассказала, что два месяца борется с раком. Болезнь у девушки обнаружили в запущенной, четвертой стадии.

Рапунцель-младшая долго не решалась сообщить о своей беде, но после признания Алена стала более откровенной с поклонниками в соцсети. Она даже опубликовала фото и видео из онкоцентра, показав, как рак изменил ее внешность. Савкиной пришлось расстаться с роскошными волосами.

В понедельник, 19 октября, 29-летнюю Алену выписали из больницы, она вернулась к детям. Однако не прошло и трех дней, как Рапунцель стало хуже. Савкину госпитализировали.

"Я снова в больнице. Моя температура 39, а на КТ подтвержденная пневмония. Сбивать температуру мне нельзя. Будут делать бронхоскопию", — завила выпускница "Дома-2".

Алена очень тяжело реагирует на лечение. Многодетная мама не может справиться с эмоциями. "Плакала, потому что побыла дома так мало. И снова впереди недели капельниц, уколов, анализов, ожиданий, приемов, исследований", — поделилась Савкина на своей странице в соцсети, добавив к посту фото, на котором изображена на больничной койке с капельницей в руке.

Ранее Рапунцель рассказала, как у нее обнаружили болезнь. По словам многодетной мамы, она жила обычной жизнью: три раза в неделю занималась в спортзале, воспитывала детей и чувствовала себя здоровой. Единственное, что ее беспокоило, — сухой, иногда лающий кашель. Он появился в начале июня. Но тогда дети Алены болели, и она подумала, что заразилась от малышей.

"Но ничего не проходило. Прошло две недели, потом еще время. Я пошла в поликлинику. Анализы крови хорошие, без признаков инфекции. Рентген чистый, легкие чистые, ЛОР ничего не нашел, гастроскопия чистая. Сказали — идите домой, всё пройдет", — поделилась Рапунцель.

Выпускницу "Дома-2" не покидало ощущение тревоги. Она решила обратиться в платную клинику. Там терапевт заверил многодетную маму, что ничего страшного не видит, но предложил сделать КТ легких для спокойствия.