"Как у Дибровых": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой говорят в Сети

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Молодая супруга трогательно заботится о легендарном юмористе. Вот только в Сети все чаще появляются слухи об их скором расставании.

По мнению особо наблюдательных интернет-пользователей, тревожным звоночком является то обстоятельство, что в последнее время Татьяна Брухунова зачастила путешествовать. Причем делает она это без мужа и детей. Так, несколько дней назад супруга артиста вернулась из поездки по Марокко и вот теперь отправилась в новый вояж - в Узбекистан. А до этого Брухунова проводила время в речном круизе и любовалась видами Кижей.

Время от времени компанию Татьяне составляют приятельницы. Но в основном она путешествует одна или с Евгением Петросяном и детьми, сыном Ваганом и дочкой Матильдой (а еще с ними, по слухам, ездят няни, но о них пара предпочитает не распространяться).

В Сети наблюдательные пользователи высказали опасения, что Петросян и Брухунова "закончат как Дибровы". Они вспомнили, что незадолго до развода Полина то и дело уезжала от Дмитрия вместе с подружками в различные поездки, а потом выяснилось, что она увлеклась другим мужчиной. Также интернет-пользователи отметили, что Татьяна, как и Полина, гораздо моложе мужа, и также, как она, создавая видимость "бурной деятельности", по сути ничем не занимается.

"Как у Дибровых, ждем скорое сообщение о разводе", "А чем таким занимается Татьяна, что ей постоянно нужен отдых?", "Опять Брухунова уезжает от семьи", "Таня снова устала", "Жена-молодка снова бросает старого мужа. Где-то мы это уже видели", "Петросян и Брухунова все больше напоминают Дибровых", - высказались комментаторы в Сети.

Ранее Татьяна внесла ясность, почему так много ездит и что не всегда эти путешествия - отпуск. "Многие люди не понимают разницу между отпуском и путешествием. Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие. У тебя практически каждый день новый отель, дорога занимает десять, а иногда и более часов. И это не всегда хорошие дороги, почти всегда они плохие", — заявила жена юмориста.

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