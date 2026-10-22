В Минобороны назвали цели ночного массированного удара по Украине

ВС России продолжают наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. В Минобороны назвали цели, пораженные российскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами прошедшей ночью.

По данным военного ведомства, в Киеве баллистические ракеты поразили сборочное предприятие авиационной промышленности "Антонов". Завод производит беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а также ракеты FP-9. Удар нанесен по складскому комплексу "Хладокомбинат №3", где организовано производство барражирующих боеприпасов "Хорнет". Повреждены ударом автожелезнодорожный мост "Южный", а также предприятие по производству и хранению беспилотников и комплектующих.

В Одесской области ВС России поразили объекты инфраструктуры порта Килия. Здесь разгружалось и хранилось военное имущество, поставляемое на Украину из-за рубежа. На пути в Черноморск поражен сухогруз. Морское судно доставляло грузы для нужд украинской армии.