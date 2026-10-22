Мария Шукшина: "Правду говорить тяжело"

Мария Шукшина не только востребованная актриса, но и активный общественный деятель. Артистка очень переживает за будущее детей и страны.

Так, актриса отметилась на Международном кинофестивале детского кино им. Василия Ланового "Алые паруса". Она представила фильм "Семь верст до рассвета", основанный на реальных событиях, который рассказывает о самом пожилом герое Советского Союза Матвее Кузьмине, повторившем подвиг Ивана Сусанина.

Кроме того, Шукшина вручила приз в категории "Самый мудрый фильм". Со сцены актриса обратилась ко всем детям со словами: "Будьте мудры, как змеи и просты, как голуби". В новом интервью Мария объяснила, что имела в виду.

"Все-таки важно оставаться человеком. В этом есть мудрость и простота. Простота всегда – в простых истинах и в правде. Правду говорить тяжело. На это нужно мужество и силы. И чем больше ты обладаешь этой простотой, тем у тебя меньше страха говорить правду", - заявила Шукшина.

Актриса призналась, что любит русские сказки, но то, что сейчас показывают в кино, она раскритиковала в пух и прах. По ее мнению, современные сказки, например, "Колобок" или "Последний богатырь", ничему хорошему не учат молодежь.

"Нравственность была на высочайшем уровне по сравнению с временем сегодняшним, когда строят храмы, золотят купола, но о никакой духовности и речи быть не может. Потому что поколения в последние 35 лет воспитываются на пошлости и безнравственности", - констатировала актриса для Teleprogramma.org.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>