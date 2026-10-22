"Встречаются, любят друг друга": сестра обнародовала сообщение погибшего Татула Петросяна об измене жены

Блогер Татул Петросян трагически погиб 3 октября. Мужчине было 27 лет. Сестра Татула Нарине вне себя от горя, она обвиняет в случившемся сноху Милену.

Петросяна похоронили 5 октября. На траурной церемонии вся семья блогера показала свое отношение к невестке, с Миленой никто не общался. А спустя несколько дней Нарине опубликовала в соцсети видео, в котором набросилась с обвинениями на сноху.

С тех пор разоблачения Нарине не прекращаются. И хоть сама Милена прокомментировала слухи об измене мужу с его лучшим другом Артуром, подчеркнув, что все это ложь, мол, ничего кроме дружбы их не связывает, сестра умершего мужчины не унимается.

"Порочить имя моего брата я не позволю! Имейте в виду, обращаюсь конкретно к Милене и всем, кто ей помогает распространять ложь о моем брате, зарабатывая на этом в том числе. Вы меня вынуждаете прибегать к подобным шагам! Не советую дальше продолжать в этом духе…" — пригрозила сестра Татула.

Нарине в доказательство своей версии трагедии опубликовала в личном блоге голосовое сообщение Татула. Петросян делился с сестрой, что осведомлен об измене жены с Артуром. Также об этом якобы знала мама Милены.