ФСБ задержала агента СБУ в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агента СБУ. Задержанный уже признался, что передавал кураторам данные о кораблях Черноморского флота.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, житель Севастополя получил от куратора из СБУ задание сфотографировать корабли Черноморского флота. Он передал снимки вместе со скринами карт и координатами.

Как следует из показаний задержанного, видео которых распространил ЦОС, он является агентом 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины. С представителями СБУ фигурант связался по собственной инициативе из корыстных побуждений. Задержанный передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений ЧФ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, передает ТВЦ.