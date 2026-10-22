"Ради чего? Ради бабла?!": Шукшина призналась, что разочаровалась в SHAMANе

Мария Шукшина высказала свое мнение о популярном певце SHAMANе (настоящее имя Ярослав Дронов). Известная актриса призналась, что поначалу он ей нравился, но затем ее впечатление о нем поменялось.

Певца SHAMANа называют одним из самых патриотичных певцов на нашей эстраде. Мария Шукшина знакома с творчеством артиста. Вот только если артистка о нем была высокого мнения, когда он только прославился, то теперь считает, что Ярослав уронил свое достоинство.

"Когда SHAMAN только появился в публичном пространстве, он вызывал у меня крайне положительные эмоции... И, конечно, песня "Я русский" захватила всех. Она стала какой-то символической историей", - отметила актриса.

Но затем, достигнув успеха и прославившись, считает Шукшина, Дронов "испортился". "Задача искусства – совершенствовать, а не просто развлекать. Это простые прописные истории. А мы выставляем все на потребу – ради денег, ради прибыли. SHAMAN – талантливый парень, но он становится фриком. Это жалко, это обидно. Ради чего? Ради бабла?!" - задала риторический вопрос Шукшина.

Мария высказала убеждение, что Ярославу следовало продолжать "в том же духе", а не "сваливаться в коммерцию", передает Teleprogramma.org.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что SHAMANа "уже нет", потому что он "загубил свою карьеру". По ее мнению, пока певец молчал, все было хорошо, вокруг него был ареол таинственности и легендарности. Но стоило артисту открыть рот - и все покатилось по наклонной. Таинственный образ рассеялся, как дым.

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