Путин назначил нового помощника президента

Юрий Трутнев освобожден от должности вице-премьера — полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе. Как следует из указа, подписанного Владимиром Путиным, он назначен помощником президента России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указ вступил в силу с момента подписания, 22 октября 2026 года. Место Трутнева на посту вице-премьера — полпреда президента по ДФО занял Олег Кожемяко, чью кандидатуру утвердила Госдума 21 октября.

Президент России ранее поддержал изменения в составе кабинета министров. Предложения о перестановках в правительстве представил Путину 19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин.