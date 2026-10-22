Оформившую развод с Бероевым Алферову сняли с другим мужчиной

В последнее время Ксения Алферова переживала сложный период. Несколько лет назад актриса оформила развод с актером Егором Бероевым после 20 лет совместной жизни.

О разводе зимой сообщила сама Алферова, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми. Подробностей падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала.

Но вскоре после объявления о разводе артистов появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 22-летней балериной Анной Панкратовой. Как рассказал актер, их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале.

А недавно в семье Алферовой случилось горе - умерла ее бабушка Ксения, в честь которой артистку и назвали. Женщине было 103 года.

И все же актриса старается не унывать. Она продолжает работать, путешествует, проводит время с родными и близкими и старается вести активный образ жизни. А теперь Ксения намекнула, что и в личной жизни у нее наступили перемены.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алферова опубликовала свежее видео, на котором ее сняли вместе с неким мужчиной. Впрочем, его лица не видно. Оператор запечатлел лишь его руки, которые нежно касались артистки.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Не бойтесь открывать сердце навстречу. Оно того стоит. Поверьте", - написала Ксения Алферова.

Теперь пользователи Сети пытаются разгадать личность мужчины, которого сняли с бывшей супругой Егора Бероева. Отметим, что сама актриса предпочитает на эту тему не распространяться.

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