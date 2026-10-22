Дмитриев: Уиткофф и Кушнер ведут переговоры по Украине с Европой, а не с Киевом

Проблему украинского урегулирования спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают больше с Европой, чем с Киевом. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев выразил благодарность Кушнеру, Трампу и другим участникам диалога за поиск решений – отметив, что они слушают Россию больше, чем Украину. А сейчас они в Европе пытаются найти баланс между интересами разных действующих лиц.

Спецпредставитель президента считает, что страны Европы, наблюдая за сделками США и России, не захотят остаться не у дел. Чем больше будет соглашений между российскими и американскими компаниями, тем больше европейских фирм захотят присоединиться, передает ТАСС.