Народ ахнул от вида 26-летней красавицы-внучки Леонида Якубовича

Бессменный ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович не любит говорить о своей семье. На вопросы журналистов он предпочитает отшучиваться, поэтому мало кто знал, что у шоумена есть взрослая внучка.

Якубович был женат три раза. Сейчас он счастлив в браке с сотрудницей телекомпании "ВИD" Мариной Видо. Супруги воспитывают дочь Варвару. Интересно, что за пару месяцев до появления на свет младшей наследницы Леонид Аркадиевич стал дедушкой. Сын ведущего от второго брака Артем подарил Якубовичу внучку Софью.

Девушке уже 26 лет. Она не пользуется именем знаменитого деда и материальную помощь принимать отказывается. Софья получила прекрасное образование, она окончила академию внешней торговли, но долгое время работала наследница телеведущего в ресторане быстрого питания, куда устроилась еще студенткой.

Пару лет назад внучка Якубовича все-таки осознала, что нудно строить карьеру. Девушка устроилась в крупное рекламное агентство. По слухам, она стала востребованным специалистом.

"Я всю жизнь это преодолевал. Это и у сына было. Они не хотели в институт, они хотели работать. Потому что считают, что нельзя, чтобы дед работал один. Теперь Сонька работает, она хочет сама зарабатывать. Не берет деньги у меня. Ходит на курсы водителей", — рассказал Леонид Аркадиевич четыре года назад в шоу на НТВ.

Софья выросла настоящей красавицей. В шоу показали фотографию внучки телеведущего. Рыжеволосая, с точенной фигурой и мягкими чертами лица девушка вызвала восторг.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Недавно этот кадр снова всплыл в Сети. В тематических пабликах с восторгом обсуждают внешность Сони. "Вот это да, просто слов нет. Якубович такую красавицу-внучку прятал", — пишут восхищенные поклонники шоу "Поле чудес".