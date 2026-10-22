Собянин: Суперколледж и спорткомплекс построят в районе Коммунарка

Столичный район Коммунарка сегодня ассоциируется с прогрессом и масштабным развитием. Здесь уже работает уникальный центр ядерной медицины, строится кампус технологического университета "Станкин". И вот новый шаг - Сергей Собянин дал старт сразу трем знаковым проектам, которые изменят район до неузнаваемости.

"Сегодня запускаем три мегапроекта. Первый проект- это культурный музейный центр. По поручению президента мы строим музейный крупный депозитарий, но помимо депозитария там будет и выставочное культурное пространство, культурным центром Новой Москвы будет. Второй объект - это суперколледж, мы его называем крупнейшим в нашей стране. И третий проект – это спортивный комплекс, около 40 тысяч квадратных метров, который будет обслуживать и "Станкин", и колледж, суперколледж", - рассказал мэр.

И слово "супер" здесь оправдано. Это будет крупнейший в стране центр среднего профобразования: больше 16 тысяч студентов и 43 специальности. От строительства и промышленности до креативных индустрий и гостеприимства. Четыре корпуса на едином стилобате площадью 113 тысяч квадратов. Внутри будут не просто аудитории, а настоящие производственные цеха: сварочные аппараты, станки для пайки плат, серверные - все как на реальном производстве.

"Все мастерские, лаборатории, полигоны будут оснащены самым современным оборудованием, которое используется на реальном производстве. Например, будет создан уникальный строительный уличный полигон на двух гектарах земли, где будет возведена полная строительная площадка, и наши студенты смогут полностью возвести весь производственный цикл строительства. Они смогут закладывать фундамент, возводить стены, прокладывать инженерные сети", - отметила Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

А рядом возводят спортивный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров. Он объединит студентов суперколледжа и будущего кампуса "Станкина".

"Легкоатлетический манеж с беговыми дорожками, 50-метровый бассейн на 10 дорожек, ледовая арена, зал специальной физической подготовки, борьбы, силовые тренировки, армрестлинга и гимнастики. Также в комплексе предусмотрен интерактивный электронный тир для студентов", - сообщил Михаил Третьяков, руководитель службы реализации строительных контрактов ООО "Концерн МонАрх".

Еще один знаковый объект, который появится в Коммунарке, - межмузейный комплекс. Внутри разместятся выставочные залы, реставрационный центр, зоны просветительских программ.

"В одном районе будет сконцентрировано инженерное образование, будут готовить специалистов среднего звена, культура и спорт. Все это будет осуществляться по адресной инвестиционной программе нашей столицы", - говорит Нияз Ситдиков, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы.

По сути, в Коммунарке создают новый образовательный и культурный кластер столицы. Уже через несколько лет здесь будет все для учебы, творчества и спорта.