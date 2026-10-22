Продолжается строительство Троицкой линии метро: какие работы ведутся на станциях

На строящейся станции метро "Сосенки" Троицкой линии начался монтаж платформенной части. Причем, впервые используется новая технология. На стройплощадку привозят уже готовые фрагменты. Одновременно кипят работы и в районе будущей станции "Десна".

В котловане будущей станции "Десна" заканчивают подготовку монтажно-щитовой камеры. Сюда вот-вот спустят тоннелепроходческий комплекс. Крупные фрагменты, ротор и домкраты собирают на поверхности, соединят их между собой уже на глубине.

"На сегодняшний день подготовлена монтажно-щитовая камера для проходки правого перегонного тоннеля от станции "Десна" до станции "Кедровая". Проходку будет выполнять тоннелепроходческим комплексом диаметром 6 метров. Длина перегона составит 2,3 км", - сообщил Геннадий Кирьянов, ведущий инженер компании-подрядчика.

Рядом идут работы на станции "Сосенки". Здесь уже угадываются первые очертания платформы, а один из тоннелей от действующей станции "Новомосковская" и вовсе проложен. Глубина котлована — порядка 25 метров, длина — около 250.

На станции "Сосенки" второго этапа Троицкой линии сейчас монтируют каркас платформенной части. Но делают это не стандартным способом. Впервые для строительства станции привозят уже готовые, обваренные на заводе фрагменты каркаса. Можно увидеть, как спускают в котлован две такие детали. Здесь остаётся их только обвязать между собой. И это в разы сокращает время работы.

Рядом протекает река Сосенка, которая и дала название станции. Она же изрядно осложнила работу метростроителям. Котлован окружают крайне обводнённые грунты и, чтобы закрепить стенки монтажной камеры, воду несколько дней откачивали насосами.

"От качества и готовности монолита зависит переход к последующим видам работ: гидроизоляция, монтажу инженерных систем и оборудования и архитектурной отделки. Поэтому готовность монолитных конструкций является одним из основных этапов", - сообщил Александр Морозкин, начальник участка общестроительных работ компании-подрядчика.

"Сосенки" и "Десна" станут частью южного радиуса Троицкой линии — почти 17 километров вдоль Калужского шоссе. А всего на этом отрезке откроют шесть станций – ещё будут "Ракитки", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

Когда участок заработает, дорога из Троицка до центра Москвы сократится примерно на 40 минут. А сама Троицкая линия после полного запуска должна разгрузить южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской веток на 20%. И это направление лишь малая часть масштабного проекта – выхода метро за МКАД.

"Обеспечение эффективного транспортного сообщения между Москвой и Московской областью является одной из приоритетных задач. Активно ведется разработка проекта продления Рублево-Архангельской линии метро до Красногорска. На участке “Новорижская” – “Изумрудные холмы” длиной шесть километров планируется размещение двух станций под проектными наименованиями “Красногорск” и “Изумрудные холмы”, - сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

После 2030 года сразу 7 линий выйдут в крупнейшие города Подмосковья — Мытищи, Химки, Красногорск, Балашиху и Ленинский округ. Это решение для трети жителей области, которые ежедневно ездят на работу в столицу.