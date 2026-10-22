Врачи ГКБ им. Вересаева помогли пациентке с артрозом тазобедренного сустава

Врачи больницы Вересаева пришли на помощь пациентке из Австрии которая 15 лет мучилась от артроза тазобедренного сустава. За границей ей не смогли помочь, а наши врачи поставили правильный диагноз и провели грамотное лечение. Операции в Москве доступны и для жителей других регионов нашей страны.

Валентина Бучковская приехала на операцию из Волгограда: два года назад ей заменили сустав на левой ноге, установив эндопротез в бедро, но из-за повышенной нагрузки начала разрушаться и правая нога - ночные боли стали невыносимыми, и женщина спала только благодаря снотворному и обезболивающим. Сейчас женщине поставили второй протез - после операции Валентина чувствует себя хорошо и уже строит планы.

Ещё одна пациентка Ольга Батюхнова. 15 лет последних лет её сопровождала постоянная боль: артроз тазобедренного сустава не давал ей покоя. Муж Ольги очень давно работает в Австрии, она обращалась к врачам и там, и в России, но помочь ей долго не могли.

Случай оказался непростым - у пациентки установлен дефибриллятор для контроля сердечного ритма. При использовании стандартного электроинструмента помехи могли нарушить работу устройства. Тогда вместо электрического тока врачи решили использовать плазменный "скальпель" - когда ткани обрабатывает поток ионизированного воздуха.

"Во время операции мы использовали специальную плазменную коагуляцию, которая сохраняла работоспособность и на время операции его отключать не нужно было, дабы не подвергать риску пациентку", - рассказал Никита Савинков, врач травматолог-ортопед.

Врачи в больнице Вересаева применили малоинвазивный прямой передний доступ - он выполняется в области паховой складки, в зоне бикини. Такой доступ позволяет не отрезать мышцы и не рассекать сухожилия.

Три путешествия за месяц - лучшее доказательство того, что операция прошла успешно и врачи сделали все возможное, чтобы пациентка забыла о боли.