В Москве готовится к открытию новый филиал Исторического музея

История становится ближе. В Москве готовится к открытию новый филиал Государственного исторического музея. Сейчас монтируют самую первую выставку - о Новодевичьем монастыре - ведь рядом с ним и возник комплекс. Дух старых зодчих передался и современным архитекторам: черты древней обители угадываются в самих линиях нового пространства для экспозиций.

Красиво, современно и душевно. У нового здания филиала Государственного исторического музея есть удивительная способность. Оно - словно зеркало Новодевичьего монастыря. Он здесь повсюду. В отражении на стеклах, в цвете стен и контррельефе. Перед архитектором Владимиром Плоткиным задача стояла не из легких. Вписать здание не просто в центр столицы. Но еще и в сакральное место - памятник, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда переедут несметные сокровища, мемориальные памятники и реликвии как самого Новодевичьего монастыря, так и нескольких коллекций из Исторического музея, включая собрание древнерусской живописи. Для хранителей это здание стало долгожданным. Учитывая долгую историю, связывающую ГИМ с древним монастырем.

"Начиная с двадцатых годов, Новодевичий монастырь был частью Исторического музея. Благодаря этому он сохранился. Благодаря этому сохранились его коллекции. Благодаря этому сохранились его уникальные архитектурные памятники. В 2010-м году, как вы знаете, мы передали его Московской епархии. Но, наверное, сработало то, что, передавая объект, мы не разорвали свои отношения с руководством Московской епархии", - рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор ГИМ.

Результат этого взаимодействия - удивительный. Фондохранилищу позавидуют самые оснащенные собрания мира. Скоро здесь окажутся более 40 тысяч артефактов.

"Мы соблюли то ТЗ, которое нам условно давал Исторический музей в плане электронного этикетажа. То есть в витринах большое количество экспонатов, информацию по которым можно спокойно перелистывать вот на этих электронных табло", - сообщила Наталья Зарубина, руководитель Дирекции по строительству уникальных объектов ППК "Единый заказчик".

Здесь даже стёкла особенные. Открыть музей для посетителей обещают в начале следующего года.