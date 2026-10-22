ВС России освободили Мировку в Запорожской области

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Мировку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ. Нанесены удары по складам вооружения, боеприпасов и военного имущества.

В Минобороны добавили, что поражены цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов стали пункты временной дислокации формирований украинской армии и иностранных наемников. Кроме того, средства ПВО сбили 1226 беспилотников.