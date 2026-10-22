Дочь раскрыла правду о состоянии Федосеевой-Шукшиной на фоне новости о коме

Сегодня, 22 октября, в Сети распространилась информация, будто Лидию Федосееву-Шукшину поместили в медикаментозную кому на фоне ухудшения состояния. Ее младшая дочь Ольга прокомментировала эти данные.

Наследница поторопилась успокоить многочисленных поклонников именитой матери. Ольга заявила, что новости о коме не соответствуют действительности. "Она в сознании. Вчера была у нее, она в сознании. Все прекрасно общаемся", - заявила Шукшина.

Ольга призналась, что тревожные новости о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной вызывают негативные эмоции, причем не только у нее, но и у самой артистки. "Дайте спокойно полечиться уважаемому пожилому человеку... Пусть не нагнетают и не кошмарят ситуацию. Мы очень недовольны... И сама Лидия Николаевна очень недовольна этим. А ей это надо? Вот пускай они имеют в виду, что, если ей станет хуже, это возможно будет на их совести", - категорично высказалась Ольга в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, что год назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность.

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