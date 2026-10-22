Белоусов: НАТО отрабатывает сценарии наступления на Россию и Беларусь

Восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО, дислоцированных на "восточном фланге", планируется довести до бригадного уровня в 2027 году. Альянс проводит учения с отработкой наступательных сценариев против России и Беларуси, заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что военные приготовления НАТО требуют от Вооруженных сил союзных стран своевременного реагирования. Требуется укреплять взаимодействие в обеспечении безопасности, наращивать военный потенциал, отметил Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске.

Глава Минобороны напомнил, что Беларусь и Россия - стратегические союзники и партнеры. Страны связаны не только договорными обязательствами, но и общими ценностями, общей историей и общей ответственностью за безопасность на пространстве Союзного государства.