Кремль отказался обсуждать переговоры Путина и Уиткоффа, но раскрыл одну деталь

Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Мьянме, но решение о его участии пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, представитель президента отметил, что публичное обсуждение предложений может только навредить процессу украинского урегулирования.

"Посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине, какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить. Или тем более, публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить", - сказал Песков.

В то же время он отметил, что Путин не передавал Уиткоффу никаких письменных предложений по украинскому урегулированию.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла накануне в Санкт-Петербурге. Обсуждались вопросы украинского урегулирования и взаимоотношений России и США.