Международный фестиваль "Лучезарный ангел" стартует 31 октября

Самые яркие новинки семейного кино, расписание показов, мастер-классов и творческих встреч. В Москве в эти минуты проходит пресс-конференция, посвящённая предстоящему международному фестивалю "Лучезарный ангел".

Он стартует 31 октября на Поклонной горе и продлится до 6 ноября. В конкурсном состязании за главные призы поборются десятки игровых, документальных и анимационных лент из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана, Швейцарии. Но главная награда - благодарность и неравнодушие зрителей.

"В программе фестиваля в этом году 11 фильмов во всех номинациях, кроме мультипликации, посвящены тематике специальной военной операции. И, конечно, одна из важных задач кинофестиваля – поддержать молодых режиссёров. Все показы, встречи, мастер-классы – они бесплатны для посетителя абсолютно и доступны по предварительному бронированию", - сообщил Сергей Смирнов, генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив.