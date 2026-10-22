Кейт Миддлтон оконфузилась на приеме с султаном: вот кто подставил принцессу

В Виндзорском замке впервые за 44 года принимали султана Омана. Британская королевская семья организовала банкет в честь Хайтама бин Тарика Аль Саида. Гостей встречали Карл III, Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Принцесса Уэльская выбрала для приема лимонное платье в пол из прошлогодней коллекции Elie Saab. Наряд изумительно сидел на точеной фигуре Миддлтон, однако из-за него с Кейт случился конфуз.

В Сеть попали кадры, сделанные в Георгиевском зале Виндзорского замка во время торжественной речи Карла III. На одних фото заметно, что Кэтрин сидела по правую руку от султана. А на других снимках, сделанных со спины, видно, что подол платья принцессы оказался зажат под ножкой стула. Видимо, оплошность случилась из-за лакея, который помогал Миддлтон сесть за стол.

Кадры с конфузом Кейт активно обсуждают в Сети. "Если она встанет, за этим последует хаос"; "О нет, в лучшем случае Кэтрин порвет свой наряд"; "Вот это принцесса опростоволосилась"; "Лакея точно за такое накажут"; "Кто-нибудь, пожалуйста, спасите принцессу Кэтрин от неловкой ситуации с платьем и стулом", — пишут британцы.

Во время банкета один из работников замка все же заметил, что Кейт находится в неловком положении. Он подошел и помог принцессе освободить наряд из плена.