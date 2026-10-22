"Идеальное будущее": Ирина Безрукова показала фото со свадьбы

Ирина Безрукова о личной жизни предпочитает не распространяться. Но на сей раз популярная актриса сделала исключение.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ирина Безрукова опубликовала фото со свадьбы. На снимке запечатлены ее родители. Она рассказала, что ее папа был по профессии музыкантом, а мама - медиком. Оба считали, что у них впереди прекрасное будущее, но их ожиданиям не суждено было сбыться.

"Жили они непросто. Часто переезжали. Со временем в жизни папы становилось всё больше алкоголя. Как следствие — срывы, скандалы и многое другое. Недовольство жизнью с обеих сторон. И неминуемый развод. А после — смертельная болезнь у мамы и новая семья у папы..." - поведала актриса.

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Она отметила, что "из хорошего — у них родились две дочери-погодки". "В молодости мы все представляем себе идеальное будущее, где нет места страшным историям и предательствам со стороны любимых. Но реальность и череда решений, которые мы принимаем здесь и сейчас, зачастую приводят совсем не к той жизни, какую хотели изначально. Только глядя сквозь призму своего и чужого опыта, понимаешь, как важно взвешенно и осознанно принимать каждое решение", - рассуждает Безрукова.

Напомним, что за плечами самой артистки два развода. В 2000 году она рассталась с первым мужем, актером Игорем Ливановым, от которого родила единственного сына Андрея. А в 2015 году актриса развелась со вторым супругом, коллегой Сергеем Безруковым. Интересно, что в том же году Ирина потеряла и сына, который умер в результате несчастного случая.

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