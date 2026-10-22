В Москве наградили педиатра за спасение выпавшего из окна в Некрасовке ребенка

Сегодня в Московском управлении Следственного комитета наградили педиатра детской поликлиники, которая спасла маленького мальчика, выпавшего из окна 4 этажа.

Трагедия чуть было не произошла в понедельник в Некрасовке. Светлана Павлюк пришла на вызов в этот дом. И тут ей позвонила знакомая, которая увидела на подоконнике ребенка. Светлана, выбежав на улицу, поняла, что действовать надо быстро. Остановила прохожего, вместе они растянули её пальто.

В этот момент ребенок и сорвался вниз. Приземлился в самый центр пальто, что смягчило удар. Светлана осмотрела мальчика, видимых травм не обнаружила. В этот момент подъехали оперативные службы, которых вызвали прохожие. Некоторое время ребенок провел в Клинике Рошаля, теперь он уже дома.