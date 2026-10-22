Россия и США дополнят дизельную сделку двумя совместными проектами

Два российско-американских проекта, помимо дизельной сделки, могут заработать до конца года. Как сообщил журналистам в Стамбуле директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, проекты находятся в стадии подготовки.

В кулуарах Веронского Евразийского экономического форума Эйджи спросили, потребуют ли эти проекты отмены санкций в отношении России. По словам директора AmCham, президент США Дональд Трамп может очень быстро менять политику, чему в торговой палате очень рады.

Эйджи сообщил, что обсудил совместные действия со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Директор AmCham подчеркнул, что у сторон одна цель - улучшить отношения между США и Россией, передает "Интерфакс".