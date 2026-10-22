Лариса Гузеева схватила за ягодицы молодого артиста: видео

Лариса Гузеева отличилась. Известная актриса дала волю рукам в одном из столичных заведений.

Это случилось еще несколько назад, но информация появилась в СМИ только сейчас. Выяснилось, что актриса приехала на гастро-шоу в один из столичных клубов. Судя по видео, которое выложил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актер Сергей Анненков, вечер удался.

Когда артист на сцене исполнял песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе", Лариса Гузеева вышла к нему, обняла, а затем сжала руками его ягодицы. Дальше случились медленный танец и признание артиста: "Какая вы красивая".

После этого Гузеева расцеловала актера в щечки. "Легендарная и потрясающая! Ваш Сергей. Я люблю свою профессию", - подписал ролик Анненков.

В комментариях многочисленные подписчики в восторге осыпали артиста поздравлениями и комплиментами, а также не удержались от шуток. "Можно заканчивать карьеру. Все лучшее с тобой уже произошло", "Ты так долго к этому шел, Сережа!!!!!!! Горжусь, восхищаюсь! Не забывай там нас, навещай", "С каким удовольствием я посмотрела это видео!!! Счастливчик!!!!", "Вот это поворот!", "Какая она классная! Счастливая", - высказались интернет-пользователи.

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