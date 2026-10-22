Французский парламент внес в бюджет расходы Макрона на новое жилье

Президент Франции Эммануэль Макрон покинет Елисейский дворец примерно через семь месяцев. Расходы, связанные с его отъездом, уже заложены в бюджет, пишет Politico.

Согласно парламентскому отчету, проект бюджета Франции на следующий год предусматривает выделение 2,3 миллиона евро на то, чтобы помочь Макрону переехать в меблированные апартаменты. Эта сумма также покрывает арендную плату, коммунальные услуги и расходы на охрану в течение следующих шести лет.

Бывшие президенты Франции получают ряд пожизненных льгот, в том числе пенсию, служебные помещения, услуги шофера и полицейскую охрану. В течение первых пяти лет после ухода с поста они также могут нанимать до семи сотрудников, позже их число сокращается до трех. Николя Саркози и Франсуа Олланд — единственные из ныне живущих бывших президентов, которые до сих пор пользуются этими привилегиями.

Несмотря на выделенные средства, Макрон, судя по всему, еще не определился с местом своей следующей работы. В Елисейском дворце сообщили, что это мера предосторожности, основанная на опыте предыдущих президентов.