Роман Товстик прилюдно влепил звонкую оплеуху бывшей жене

Елена и Роман Товстик после развода продолжают скандалить. Супруги не могут мирно решить вопрос о месте проживания детей и порядке общения с ними, кроме того, Елена считает, что бывший муж мог бы высылать больше денег на ежемесячные нужды наследников.

На днях многодетная мама заявила, что из-за Товстика ее дом остался без горячей воды и отопления. "В то время, как Роман с сожительницей идут с детьми на фильм "Морозко", его малыши оставшиеся у матери, замерзают дома! Роман после суда отключил газ и горячую воду своим детям, так как договор оформлен на Романа!" — пожаловалась Елена в личном блоге.

Товстик опешил от таких претензий и прилюдно влепил звонкую оплеуху бывшей жене. "Каждый месяц я перечисляю 1,2 миллиона, оплачиваю все твои путешествия, частные школы всем детям и кружки, и ты специально не платила за газ, чтоб было, видимо, что выставить в Сеть и в чем еще меня обвинить. Самой не смешно?" — заявил бизнесмен.

Более того, Роман считает, что дети не хотят жить с Еленой. Якобы она изводит наследников истериками. По словам бизнесмена, после суда дочь Алиса боится возвращаться к маме.

"Эта маленькая девочка набралась храбрости и с надеждой, что ее сразу отдадут отцу — сказала правду на суде, что хочет жить со мной. И что потом произошло? Ты просто ее уничтожила дома, назвав предателем, говорила, что ты ее не любишь. Как у тебя вообще язык повернулся? Как ты могла такое сказать собственной дочери?" — возмутился Товстик.

Бизнесмен написал на своей странице в соцсети, что долго молчал и терпел ложь, которую транслирует Елена, но его терпение кончилось. Роман намекнул, что может забрать оставшихся детей.