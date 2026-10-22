Ракова рассказала о внедрении в пяти регионах России московской модели обучения уходу за маломобильными людьми

Первый в стране симуляционный центр для подготовки специалистов и родственников навыкам ухода за пожилыми и маломобильными гражданами, открытый в Москве более трех лет назад, стал эталоном для развития социальной сферы в регионах. За время работы площадки профессиональную подготовку прошли 30 тысяч человек, а столичные методики уже начали применять в пяти субъектах Российской Федерации. О масштабировании успешного опыта сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, ключевая задача проекта — обеспечить качественную и безопасную помощь тем, кто в ней нуждается, как в условиях стационаров, так и на дому. С работой московского центра ознакомились представители 45 регионов страны. В результате системного обмена опытом Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Дагестан и Бурятия запустили собственные проекты, адаптированные под столичную модель. Москва оказывает методическую поддержку, обучая региональных тренеров-преподавателей современным стандартам долговременного ухода.

Обучение проходит на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Слушателям доступно 35 образовательных программ, которые реализуются в условиях, максимально приближенных к реальным. В распоряжении обучающихся пять тематических зон, включая полноценную квартиру.