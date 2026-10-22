Горбенко отметил значимость форума "Религия и мир"

В столице стартовал XII Московский международный форум "Религия и мир", объединивший более 500 экспертов, религиозных и общественных деятелей. В центре внимания участников — вопросы укрепления гражданского согласия, воспитания молодежи и сохранения традиционных духовных ценностей в условиях современных вызовов.

В обращении к участникам мероприятия заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко подчеркнул государственную значимость события. По его словам, тема форума "Единство народов в многообразии служения" отражает насущную необходимость объединения усилий власти и институтов гражданского общества. Приоритетами остаются утверждение семейных ценностей, работа с подрастающим поколением и оказание адресной поддержки нуждающимся.

Программа форума включает серию дискуссионных площадок и тематических секций.