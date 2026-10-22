Украинский лидер прослезился в телеэфире. Владимир Зеленский пустил слезу во время интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту. Глава киевского режима пожаловался на тяжелое эмоциональное состояние.

Тизер интервью появился на YouTube-канале The Diary Of A CEO. Зеленский рассказал о постоянной бессоннице и ужасной боли, которой никому бы не пожелал. Ведущий заметил, что украинский лидер прослезился. Глава киевского режима и бывший шоумен из студии "Квартал-95" не стал это отрицать.

Президент США Дональд Трамп ранее высказал резкое недовольство несговорчивостью главы киевского режима. Кроме того, Зеленского расстроили прошедшие 21 октября переговоры посланника Вашингтона Стива Уиткоффа с украинской и российской сторонами.