Украина уже стала великой, когда России "еще и в помине не было". Такое заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в подкасте The Diary of a CEO, Украина является "наследницей Киевской Руси" — великого государства, известного в Европе "развитой цивилизацией, своим искусством, своими традициями". России, по словам Зеленского, "тогда даже близко не существовало".

При этом предводитель киевского режима выразил недовольство тем, что президент России Владимир Путин "начинает" историю Украины с 1917 года, хотя на украинской территории имеются церкви с тысячелетней историей, которые "расписывали украинцы" (цитаты по "Газета.ру").

Ранее бывший украинский министр иностранных дел Борис Тарасюк заявил, что в случае переименования государства предложил бы назвать его Русью. При этом Владимир Зеленский утверждал, что Россию следует переименовать в Московию. Российские власти иронично отреагировали на измышления представителей киевского режима.

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным напомнил, что Украины прежде не существовало — те земли просто входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства, после Октябрьской революции появились квазигосударственные образования. К примеру, советская власть создала советскую Украину, напомнил российский лидер.