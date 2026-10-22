Вирус Шамонда впервые убил человека: эксперты оценили риски для России

Во Франции впервые в истории зафиксирован случай заражения человека вирусом Шамонда. Заболевший мужчина умер, несмотря на усилия медиков. Об этом рассказали во французском правительстве.

Как уточняет Министерство сельского хозяйства Франции, в больнице Лиона скончался пациент с тяжелым иммунодефицитом и инфицированный вирусом Шамонда. Это привлекло всеобщее внимание, поскольку прежде не было подтвержденных случаев передачи вируса от насекомых к человеку, заражались только животные.

Ведутся клинические и эпидемиологические исследования. Пока нет оснований говорить об опасности вируса Шамонда для людей, подчеркивают французские власти.

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил РИА Новости, что вирус Шамонда относится к группе буньявирусов. Обычно он поражает крупный и мелкий рогатый скот, но, как правило, заболевание не смертельное.

Вирусолог усомнился в опасности вируса Шамонда для людей, напомнив, что умершай мужчина имел иммунодефицит: "Поскольку это достаточно редкое совпадение, то вероятность того, что этот вирус будет распространяться среди людей, очень низкая".

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что пока что речь идет про единичный случай на планете — нет убедительных и окончательных данных, нет оценки потенциала вируса: "На сегодняшний день это не представляет угрозы для нашей страны. У нас намного более насущные медицинские вопросы есть".

Академик РАН, заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов отметил в эфире радио "Комсомольская правда", что мы сейчас можем только ждать результатов расследования. Вирусолог напомнил, что вирусы эволюционируют, хотя семейство, к которому принадлежит Шамонда, делает это весьма медленно. Успокаивает и то, что насекомые, которые переносят этот вирус, не очень распространены.

Ранее Глобальный совет по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка указывал, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся не только более частыми, но и более разрушительными. Мир не стал безопаснее после пандемии COVID-19, поэтому эксперты призывают создать постоянный независимый механизм мониторинга и обеспечения равного доступа к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения для всех стран и наций.