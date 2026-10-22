Беременная от молодого актера 49-летняя Гнеушева: "У нас с ним классный секс!"

Недавно стало известно, что Наталья Гнеушева ждет ребенка от актера Влада Прохорова. 49-летняя актриса рассказала об отношениях с возлюбленным, который моложе нее на 21 год.

Новый 2027 год Наталья Гнеушева и актер Влад Прохоров встретят втроем: к празднику у пары родится ребенок. Для Натальи он станет третьим. У нее есть сыновья Николай и Андрей, которым 22 и 18 лет соответственно. Ранее она была замужем. А вот для Влада Прохорова малыш станет первенцем.

В новом интервью Гнеушева призналась, что поначалу мучилась из-за предрассудков. "В тот момент я была в удивлении и недоумении от того, что вообще это ощущаю. Чувство было искренним, но ему пришлось пройти через много испытаний, сомнений и внутренних переживаний. Было немало ситуаций, когда это чувство могло потухнуть, погаснуть, либо мы сами должны были его заглушить, либо обстоятельства должны были помешать ему перерасти в совместную жизнь. Плюс давление общества, давление того, что я все-таки руководитель крупного агентства, важный человек. Но мы справились", - сообщила Наталья.

Актриса рассказала, чем ее покорил Влад Прохоров. "С ним классный секс. А если серьезно — Влад один из тех редких людей, на которых вообще не действуют стереотипы. Он делает то, что чувствует и хочет делать. Я и сама достаточно смелый в этом плане человек, многие мне потом говорили: "Наташа, ты поражаешь тем, что живешь так, как хочешь, не обращая внимания ни на кого". Вот Влад точно такой же, в этом мы и совпали", - отметила актриса.

Она подчеркнула, что Влада совершенно не смущала разница в возрасте, а еще он оказался очень хозяйственным, ответственным и заботливым. Прохоров сумел найти общий язык с сыновьями Гнеушевой. К слову, те очень удивились, когда узнали, что их мама в положении.

Влюбленные, который, кстати, пока не оформили отношения, ждут дочку. Наталья и Влад уже выбрали ей имя - Любовь, передает Woman.ru.

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