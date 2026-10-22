Владимир Зеленский едва ли сможет "реабилитироваться", отстранившись от нынешнего украинского нацизма даже воспоминаниями о том, что его дед прошел Великую Отечественную войну. Это едва ли возможно на фоне творящегося в его стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России и все время говорят о нацистских проявлениях на Украине и необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений. И на этом фоне он как-то пытается "реабилитироваться", заявил представитель Кремля. По словам Пескова, вряд ли это получится - на фоне того, что по-прежнему происходит на Украине.

Пресс-секретарь президента ранее заявил, что США делают очень многое для урегулирования конфликта на Украине. При этом Европа способствует только эскалации кризиса. Россия видит позитивную тенденцию в том, что некоторые страны ЕС пытаются понять озабоченности Москвы, но дальше этого процесс не идет, приводит слова Пескова ТАСС.