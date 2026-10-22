Песков интригующе высказался о месте переговоров по Украине

В контексте возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине обсуждается конкретная площадка. Это подтвердил в четверг, 22 октября, пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, "пока речь идет об Абу-Даби" в качестве места проведения потенциального нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.

Однако говорить о проработке конкретных документов и предложений Песков отказался, призвав не забегать вперед, сообщает ТАСС.

Сенатор Владимир Джабаров между тем заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, но не даст "водить себя за нос". Политик заявил ИС "Вести", что наша страна поддержит то, что "реально будет помогать подготовке главных переговоров по прекращению огня и началу мирного процесса".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин позитивно высказался относительно возможного нового раунда переговоров по Украине. Политик, которого цитирует aif.ru, заявил, что это "хороший признак того, что караван здравого смысла двинулся в нужном направлении".

Весной в Кремле отмечали, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине нет. Очевидным называли тот факт, что едва ли можно говорить о новом раунде переговоров по Украине в Абу-Даби, учитывая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.