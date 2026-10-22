Как выглядит подросший сын Равшаны Курковой от бизнесмена: Гаспару 6 лет

Равшана Куркова воспитывает сына и дочь. Мальчику недавно исполнилось 6 лет, а девочке всего три годика. Звезда сериала "Барвиха" редко балует поклонников фотографиями наследников, хотя каждый раз снимки производят настоящий фурор.

В честь дня рождения первенца Равшана разместила на своей странице в соцсети свежее видео. Актриса показала, как именинник читает стихотворение, а сестренка ему в этом помогает. Куркова присела рядом и с улыбкой и гордостью смотрела на своих наследников. В конце дети похлопали сами себе, а Гаспар поклонился зрителям.

"Гаспару — 6 лет!" — подписала ролик актриса.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, путь Равшаны к материнству был непростым. Стать мамой актрисе удалось лишь в 39 лет. "Я очень хотела детей, мое материнство — намоленное, долгожданное", — признавалась в одном из интервью артистка.

О появлении сына на свет Куркова рассказала, когда мальчику исполнился годик. Отец Гаспара — бывший спутник артистки бизнесмен Сергей Амарян.

В 2023 году Равшана объявила о второго рождении ребенка. Самира появилась на свет в марте. Кто именно является отцом девочки – тайна и по сей день.