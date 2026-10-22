Раскол между бюрократами ЕС становится шире - Европа в растерянности

Западные и украинские журналисты пристально следили за встречей Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Так пристально, что умудрились заглянуть в заметки американского медиатора: "Спасибо — видение Трампа"; "Встретился с европейцами + Z"; "Я чувствую, что процесс идет"; "Нужно развивать это"; "Трехсторонние" и "Сделка". Хоть текст, который тут же разлетелся в соцсетях, и не похож на пункты мирного договора, а, скорее, на наброски – что и о чем не забыть. Но даже этих шести строк хватило, чтобы взбудоражить мировые медиа. Впервые не на словах, а на бумаге обозначено слово "Сделка".

Пока сенаторы, требующие от Трампа ввести 500-процентные пошлины против России, выражали протест на ТВ, глава Белого дома рассказывал о том, почему это делать не будет: "Мы прямо сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Возможно, мы близки к соглашению, впервые за долгое время. Когда вы близки к заключению сделки и ведете очень деликатные переговоры, вы не вводите санкции".

Человек, обозначенный символом "Z" в заметках Уиткоффа, в этот момент уже бежал раздавать новые интервью зарубежным блогерам. New York Times писали о том, что на переговорах в Осло Зеленский хорошенько отхватил от американских переговорщиков. А потом и от европейцев - за хамские выкрики в сторону Трампа. Так что теперь главарь киевского режима предстал в старом амплуа. Пустил слезу и начал жаловаться

"Никто ничего не гарантирует. Все только говорят о гарантиях... Мы говорим, давайте, дайте нам вступить в НАТО. Но они говорят-говорят, посылают какие-то сигналы русским. Я готов пойти на компромисс, самый большой - это прекращение огня. Давайте просто остановим эту войну. Но они хотят, чтобы мы отошли еще дальше. А если мы отойдем, то где гарантии безопасности?".

То есть Зеленский публично признается в том, что вступления Украины в НАТО не будет. Вместо членства в Альянсе – некие гарантии безопасности, но и даже их главарю режима не дают.

"Опросы показывают, что украинцы, которые хотели, чтобы Зеленский вел их за собой во время войны, не хотят, чтобы он вел их за собой после войны. Пятая часть тех, кто заявляет, что не доверяет Зеленскому, называет коррупцию главной причиной, а 72 процента украинцев считают, что он лично несет ответственность за коррупцию в своем правительстве", - пишет American Conservative.

Европа в растерянности. Переговоры вроде и состоялись, и даже в Осло позвали финского президента, но кандидатуру на медиатора от ЕС нет. А чешский президент с прискорбием сообщает – Москва не считает брюссельских бюрократов авторитетными.

Впрочем, раскол между бюрократами ЕС становится шире. Тема замороженных российских активов не дает покоя премьеру Бельгии. Ведь его стране потом отдуваться в мировых судах и расплачиваться имиджем.

Но пока в Брюсселе и Украине хватались за головы, пожалуй, самой немногословной реакцией на переговоры Уиткоффа и Путина последовала из Китая. Как накануне рассказал помощник российского президента, Пекин уже занимается подготовкой к возможной трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США.