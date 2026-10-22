Власти сразу нескольких регионов России призвали жителей проявлять бдительность из-за медведей

Старенький, да удаленький пес свою хозяйку любит и уважает. Он первым почуял неладное: лаял - на всю деревню. Но дальше события развивались неожиданным образом. Хрупкая Элаида Семеновна услышала звон стекла и подумала: "Пьяный сосед". Оказалось - трезвый медведь. Который уже выломал фрамугу и одной лапой был в доме. Хозяйка моментально решила использовать подручные средства.

"У меня кастрюли стояли и чашки. Я этими чашками давай кидать в него, а он лезет. И я тогда схватила кастрюлю, одной его, потом второй. Потом схватила кастрюлю и прям по пятаку его начала бить. Я его бью, а он назад головой, потом со всего маха ударила, и он прыгнул - и все. Я выглянула - нету его", - рассказала она.

Меткий удар в нос заставил медведя сбежать. Дочь Элаиды Семёновны связалась с полицией. Прибыл специальный патруль. Охотники в Енисейском округе сейчас работают в усиленном режиме из-за напряженной обстановки и постоянных обращений.

"За истекший период этого года ликвидировано более 160 медведей. Работа в этом направлении продолжается. Схема уже отработана", - сообщил Валерий Чурилов, директор службы ГО и ЧС Енисейского округа.

Голодные и злые косолапые не могут залечь в спячку из-за теплой погоды и недостатка орехов с ягодами. Только в Красноярском крае уже ликвидировано более тысячи потенциально опасных медведей. Принято решение - добить еще восемь сотен. Мера вынужденная. Число человеческих жертв в России исчисляется десятками. Хищники перестали робко рыться в мусорных баках и попрошайничать вдоль дорог. Они спокойно разгуливают по городским улицам и детским площадкам, забираются в дома, гостиницы и бани.

Доходит до того, что взрослые боятся отпускать в школу детей, домашних животных забирают с улицы. Многие перестали ходить в лес. В Нацпарк Бурятии пускают только в сопровождении телохранителей, способных защитить от хищника. В Магаданской области за ситуацией следят и на земле, и с воздуха. Популяция медведей за последние 10 лет увеличилась вдвое и приближается к 20 тысячам. Местные власти предлагают решать проблему кардинально: создать спецбригады, изменить срок охоты, сумму сборов и правила регулирования численности косолапых .

"Для того чтобы регулирование численности именно в охотничьих угодьях осуществлялось исходя из его концентрации на определенной территории. Это очень важный момент. В настоящее время он не имеет места, да, не существует. Ну, надеемся на его возвращение. По поводу создания групп, да, действительно идет об этом речь. Многие регионы вводят компенсацию для охотников", - говорит Елена Слободянюк, руководитель управления Охотнадзора Магаданской области.

А пока здесь - замкнутый круг и глухо, как в берлоге. Медведи - лимитированный вид. Сами охотники проблему их массового выхода решить не в силах - боятся нарушить закон.

Свои предложения магаданцы направили в Минприроды. И очень ждут положительный ответ.