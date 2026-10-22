Владимир Путин вручил знамя Федеральной таможенной службы ее руководителю Валерию Пикалеву. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ведомство в этом году отмечает 35-тилетие. Президент отметил, что за прошедшее время таможня сделала качественный шаг вперед и дальше продолжает наращивать свой технологический и кадровый потенциал. В обновленной стратегии развития планируется внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все это должно быть реализовано, отметил Владимир Путин.