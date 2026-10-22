Владимир Путин вручил знамя Федеральной таможенной службы ее руководителю Валерию Пикалеву. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
Ведомство в этом году отмечает 35-тилетие. Президент отметил, что за прошедшее время таможня сделала качественный шаг вперед и дальше продолжает наращивать свой технологический и кадровый потенциал. В обновленной стратегии развития планируется внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все это должно быть реализовано, отметил Владимир Путин.
"Сегодня сотрудники таможенной службы, таможенных органов, как и многие поколения ваших предшественников, отстаивают национальные интересы России, на своем посту решают задачи исключительной важности. Хочу вас за это всех поблагодарить. Ваша миссия в том, чтобы внешняя торговля, международно-экономические, кооперационные связи приносили пользу Отечеству, работали на укрепление суверенитета и безопасности России, помогали обеспечивать бюджетную стабильность, открывали новые перспективы в сотрудничестве с нашими партнерами, надежными друзьями как на пространстве Евразийского экономического союза, так и во всем мире, на всех континентах. Обращаю внимание: важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса", - добавил президент.