Сборная России по футболу может сыграть против США

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеского матча сборных. Об этом рассказал в четверг, 22 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Как уточнил Митрофанов, представители российской и американской федераций "не единожды общались" на этот счет, хотя "оценивать результативность этого общения пока рано".

Тем временем министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что его ведомство продолжает работу по возвращению российских футбольных клубов и сборных на международную арену. В частности, в Азербайджан для участия в турнире под эгидой Международной федерации футбола поедет российская сборная до 15 лет — это "событие, на самом деле", поскольку наши юные спортсмены "едут под (национальным) флагом".

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что возвращение российских футбольных и хоккейных команд к участию в международных соревнованиях будет главной победой российского спорта, сообщает ТАСС.

В России тем временем завершается работа над установлением Всероссийского дня футбола 25 мая. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов пообещал, что Всероссийский день футбола будет массовым, как "Лыжня России", с учетом телетрансляций вовлеченность аудитории будет достигать 60 миллионов человек.