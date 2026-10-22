Максимальный срок больничного по уходу за ребенком продлят на 30 дней

Максимальный период оплачиваемого больничного по уходу за ребенком в России планируют увеличить на 30 дней. Об этом рассказал в четверг, 22 октября, глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Как напомнил политик, сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка в год родителям предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней по больничному листу. Однако иногда "требуется больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, и даже максимального периода может не хватить".

Ради поддержки родителей в таких ситуациях кабмин увеличит на 30 дней в год максимальный период оплачиваемого больничного по уходу за ребенком — это будет для семей дополнительным подспорьем, цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин придумал способ сократить количество ситуаций, когда работникам с детьми приходится брать больничный. Парламентарий предложил ввести дополнительные оплачиваемые выходные для родителей — до семи дней в год. Это дало бы время на решение мелких кризисных ситуаций в семье — например, с сезонными заболеваниями без госпитализации.

Академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что любители болеть дорого обходятся своим начальникам. Он предложил представить себе наемного рабочего и работодателя. По мнению Онищенко, любой начальник скажет: "Ты хороший человек, но я не могу тебя содержать за счет других. Это ж деньги-то".