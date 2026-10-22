Больной раком Лерчек стало хуже: метастазы в надпочечниках, яичниках и лёгких

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уже больше полугода борется с раком желудка. Блогер прошла несколько курсов химиотерапии. Летом у многодетной мамы появилась надежда, что болезнь может отступить, но рак не только не ушел, а стал прогрессировать.

Лерчек стало хуже. "Метастазы начали расти по всему телу. В надпочечниках, в яичниках. Они опять вернулись в лёгкие. И рак начал прогрессировать с новой силой", — призналась Валерия.

Как рассказала Чекалина, она прошла химиотерапию второй линии. Блогер рассматривает все варианты, которые позволят ей почувствовать себя лучше, — даже лечение за границей. Валерия надеется, что сможет получить необходимое для этого разрешение у суда.

"Врачи рекомендуют рассмотреть возможность проведения вакцинации в Китае. CAR-T-терапия это называется, которая может помочь убить рак навсегда", — рассказала Лерчек со слезами на глазах.

Последний месяц многодетная мама страдала от сильных болей и почти не могла двигаться. Из-за обезболивающих она плохо ела и еще сильнее похудела.

Накануне бывший муж блогера Артём Чекалин заявил в суде, что последние полтора месяца Валерия практически не вставала с кровати. Мужчина опасается, что в ближайшее время он может остаться единственным опекуном троих детей Лерчек.