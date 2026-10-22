Вэнс раскрыл новые детали поездки Уиткоффа в Россию

Встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, посвященные поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, продолжают оставаться в центре внимания.

Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, Уиткофф после переговоров в Осло и в Санкт-Петербурге "настроен оптимистично".

Европейские политики тем временем продолжают обсуждать украинский конфликт между собой: премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Как рассказали на Даунинг-Стрит, собеседники "согласились с тем, что любой мир должен включать гарантии безопасности для Украины и гарантировать, что война не вернется на европейский континент", сообщает ТАСС.

Ранее член Совета Федерации Сергей Перминов отметил, что Россия готова к диалогу со странами Европы, однако он должен быть предметным и не превращаться в попытку затягивания времени. Говоря о фигуре конкретного переговорщика, сенатор подчеркивал, что "важно, чтобы ему можно было доверять".

Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявлял, что европейские государства рассматривают потенциальные переговоры с Россией как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, а не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса.