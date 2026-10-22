Ужесточение наказания за езду без прав одобрили в России

Министерство внутренних дел России разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие увеличение штрафов за езду без водительских прав.

В случае принятия указанных поправок за первое подобное нарушение будут штрафовать на 15-30 тысяч рублей, за повторное — на 30-50 тысяч рублей, причем возможности уплатить штраф со скидкой не будет.

Заместитель главы думского по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев подчеркнул, что ужесточение наказания за езду без прав или с просроченными правами давно назрело, поскольку штрафы за подобные проступки должны быть "очень большими, потому что люди, которые нарушают закон, потенциально опасны не только для себя, но и для окружающих" (цитата по РИА Новости).

Информированный источник ТАСС рассказал, что правительство России на своем заседании в четверг, 22 октября, одобрило законопроект, ужесточающий наказание за езду в автомобиле без прав,

Ранее в Государственной думе предложили отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки. Авторы инициативы отмечали, что в сегодняшних реалиях штраф устарел — при наличии цифровых сервисов и электронных баз сотрудники Госавтоинспекции могут быстро проверить данные об автовладельце.

Между тем в Министерстве внутренних дел России напомнили, что прекращение права управления транспортным средством по медицинским показаниям не тождественно лишению водительских прав. Возврат удостоверения осуществляется после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования.