Москва делится с другими регионами практиками по уходу за пожилыми людьми

Москва делится с другими регионами практиками по уходу за маломобильными и пожилыми людьми, рассказала Агентству городских новостей "Москва" преподаватель симуляционного центра департамента труда и социальной защиты населения столицы Юлия Цуканова.

"Москва готова делиться своим опытом и готовит тренеров-преподавателей из регионов, способствуя распространению современных практик качественного и безопасного ухода по всей стране. Для коллег из других городов мы специально разработали программу, рассчитанную на шесть дней обучения. Это интенсив, который длится по 10 академических часов в день. Он очень востребован, потому что включает в себя все необходимые знания для работы по принципу – "узнал – применил". Особый интерес у коллег вызывает сама модель обучения, которая строится на пяти тематических зонах "Движение", "Безопасность", "Гигиена", "Забота" и "Уважение", – сказала она.

Цуканова при этом отметила, что сотрудников обучают безопасному перемещению маломобильных и пожилых людей, работе с функциональными кроватями, подъемниками, вертикализаторами и креслами-колясками, а также тонкостям организации безбарьерного пространства.

"Обучение проходит на высокотехнологичных симуляторах и манекенах. Все программы основаны на единых московских стандартах ухода. Это позволяет сделать процесс эффективным и безопасным для всех участников: специалистов, тех, о ком заботятся, и их близких. Коллеги из регионов отмечают, что обучение в московском центре позволяет не только познакомиться со столичными стандартами ухода, но и на практике освоить работу с современным оборудованием", - уточнила преподаватель симуляционного центра.