Численность населения Украины к середине 2026 года сократилась до 28,5 миллиона человек. Такие данные озвучила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Как сообщает телеканал "Новости. Live", эксперт подтвердила продолжение оттока украинцев из страны: "За последнее время полмиллиона мы уже потеряли через выезд".

Незадолго до этого глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявлял, что численность населения страны за 2025 год сократилась на 800 тысяч человек из-за естественной смертности и выезда граждан за границу. Демографы ужасаются тому, что на Украине умирает в три с половиной раза больше людей, чем рождается.

Ранее заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун предупреждал, что на Украине могут появиться большие безлюдные зоны. Также специалисты отмечали, что постоянное и неуклонное сокращение численности населения подводит Украину к краю демографической бездны.

Директор киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев заявил, что украинкам нужно рожать по восемь детей, чтобы восстановить численность населения до уровня 2022 года. Однако очевидно, признает эксперт, что достичь такого показателя рождаемости невозможно.